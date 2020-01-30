Объявлена программа 70-го Берлинского международного кинофестиваля

70-й Берлинский международный кинофестиваль, который будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года, разместил на своем официальном сайте программу основного конкурса.

В конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, в том числе 16 мировых премьер.

«Конкурсные фильмы рассказывают интимные и потрясающие индивидуальные и коллективные истории, которые имеют устойчивый эффект и на которые влияет взаимодействие с аудиторией. Если в них преобладают темные тона, это может быть потому, что выбранные нами фильмы имеют тенденцию смотреть на настоящее без иллюзий, – не для того, чтобы вызвать страх, а потому, что они хотят открыть наши глаза. Доверие, которое кинематограф оказывает человечеству, этим страдающим, подвергшимся жестокому обращению, манипуляциям существам, не сломлено – настолько не сломлено, что он постоянно рассматривает их как своих главных героев», – прокомментировал подборку конкурсной программы художественный руководитель Берлинале Карло Чатриан.

В основную конкурсную программу конкурс вошли:

«Берлин, Александерплац», Германия, Нидерланды. Режиссер Бурхан Курбани

«Дау. Наташа», Россия, Германия, Украина, Великобритания. Режиссеры Илья Хржановский и Екатерина Эртель

«Женщина, которая бежала», Корея. Режиссер Хон Сан Су

«Удалить историю», Франция, Бельгия. Режиссеры Бенуа Делепин и Густав Керверн

«Незваный гость», Аргентина, Мексика. Режиссер Наталия Мета

«Плохие сказки», Италия, Швейцария. Режиссеры Дамиано и Фабио Д’Инноченцо

«Первая корова», США. Режиссер Келли Рейхардт

«Облученный», Франция, Камбоджа. Режиссер Рити Панх

«Соль слез», Франция, Швейцария. Режиссер Филипп Гаррель

«Никогда редко иногда всегда», США. Режиссер Элиза Хиттман

«Дни», Тайвань. Режиссер Цай Минлян

«Неизбранные дороги», Великобритания. Режиссер Салли Поттер

«Моя маленькая сестра», Швейцария. Режиссеры Стефани Шуа и Вероника Реймонд

«Здесь нет зла», Германия, Чехия, Иран. Режиссер Мохаммад Расулоф

«Сибирь», Италия, Германия, Мексика. Режиссер Абель Феррара

«Все мертвые», Бразилия, Франция. Режиссеры Каэтану Готардо и Марко Дутра

«Ундина», Германия, Франция. Режиссер Кристиан Петцольд

«Скрывающиеся», Италия. Режиссер Джорджо Диритти.

В рамках Берлинского кинофестиваля 18 февраля состоится премьера фильма «Номера», снятого по пьесе Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook сообщало Госкино.

Документальный фильм украинского режиссера Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин», вошел в конкурсную программу Generation Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщали на сайте Госкино.

Берлинский международный кинофестиваль (Internationale Filmfestspiele Berlin) – один из крупнейших кинофестивалей Европы. Проводится ежегодно с 1951 года.

В 2020 году Берлинале будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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