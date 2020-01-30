Россия решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

С 31 января РФ закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем, в том числе железнодорожные и автомобильные, говорится в распоряжении правительства.

В распоряжении говорится, что закрытие участков границы носит «исключительно временный характер» и вызвано обоснованными причинами, передает ТАСС.

«Минтрансу РФ совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС РФ и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 г. временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой», – приводит РИА «Новости» текст распоряжения.

Кроме того, китайским студентам, которые учатся в России, но сейчас находятся в КНР, решено продлить каникулы до 2 марта.

Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. Зафиксировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания.

В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

Газета ВЗГЛЯД писала о первых транспортных ограничениях РФ с Китаем из-за коронавируса.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7. Самолет следовал из Симферополя в Москву. По данным телеграм-канала Baza, пилоты доложили диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь остальной самолет. Обстоятельства случившегося выясняются. Обновление. Авиакомпания S7 дала официальный комментарий о сложившейся ситуации. «Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки рейса S7 2008 […]