Россия решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

Россия решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

30.01.2020, 14:37, Новости дня

С 31 января РФ закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем, в том числе железнодорожные и автомобильные, говорится в распоряжении правительства.

В распоряжении говорится, что закрытие участков границы носит «исключительно временный характер» и вызвано обоснованными причинами, передает ТАСС.

«Минтрансу РФ совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС РФ и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 г. временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой», – приводит РИА «Новости» текст распоряжения.

Кроме того, китайским студентам, которые учатся в России, но сейчас находятся в КНР, решено продлить каникулы до 2 марта.

Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. Зафиксировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания.

В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

Газета ВЗГЛЯД писала о первых транспортных ограничениях РФ с Китаем из-за коронавируса.



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