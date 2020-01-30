Путин поручил обсудить усиление ответственности за оскорбление

Президент Владимир Путин поручил администрации главы государства рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Срок исполнения – до 1 июля 2020 года.

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