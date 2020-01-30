Путин поручил обсудить усиление ответственности за оскорбление

Путин поручил обсудить усиление ответственности за оскорбление

30.01.2020, 14:37, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил администрации главы государства рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Срок исполнения – до 1 июля 2020 года.



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