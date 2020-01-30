Чемпион мира Жиру может перейти из «Челси» в римский «Лацио»

Чемпиона мира по футболу в составе сборной Франции форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру может перебраться на Апеннинский полуостров. Один из лидеров итальянской Серии "А" римский "Лацио" готов взять к себе француза, который испытывает в последнее время проблемы в Англии.

Инсайдеры сообщают даже, что клуб из столицы Италии уже согласовал с "аристократами" условия трансфера нападающего. Впрочем, как сообщает интернет-портал GianlucaDiMarzio.Com, переход Жиру в стан "лациале" может не состояться. Ситуация зависит от трансфера бельгийского форварда "Наполи" Дриса Мертенса в "Челси", но в итальянцы отказываются продавать игрока в Лондон.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее сообщалось об интересе к фигуре Жиру со стороны ведущего клуба Шотландии "Рейнджерс". Также на чемпионат мира претендует английский "Тоттенхэм", во главе которого работает португальский тренер Жозе Моуринью.

Источник: Вести

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