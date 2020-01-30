Из картинной галереи в Стокгольме похитили произведения Сальвадора Дали

В ночь на четверг неизвестные обокрали галерею Couleur в Стокгольме, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на владельца галереи 30 января.

По его словам, кража произошла около 4 часов утра – именно в этом время сработала сигнализация. Злоумышленники взломали помещение и похитили произведения испанского художника Сальвадора Дали.

По информации издания, взломщики покинули место преступления на автомобиле, предположительно, «Ауди» темного цвета.

Галерея Couleur расположена Остермальме – фешенебельном районе шведской столицы, где живут самые богатые люди страны, а также многие члены королевской семьи. В Остермальме также находится Королевская опера и Королевский драматический театр.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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