В Болгарии осквернили памятник «Алеше»

В болгарском городе Пловдив злоумышленники облили красной краской памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", передает РИА Новости.
Как сообщает Болгарское национальное радио, на основании монумента вандалы написали большими буквами "Мы не забыли" и "Не простим". Отмечается, что за последние 15 дней памятник пострадал уже во второй раз.
В администрации города заявили, что в настоящее время ведутся работы по очищению памятник от краски. В районе памятника на холме Бунарджик вскоре будут установлены камеры видеонаблюдения.
11- метровый памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в городе Пловдив, в южной части Болгарии. В руке солдата пистолет-пулемет Шпагина, направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Монумент можно увидеть почти из любой точки города, благодаря его удачному расположению.
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