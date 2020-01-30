ЕСПЧ отклонил запрос Цемаха о запрете экстрадиции в Нидерланды

Европейский суд по правам человека отклонил запрос на защиту от экстрадиции в Нидерланды фигуранта дела о крушении MH17, бывшего начальника «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимира Цемаха. Об этом 28 января написало ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

По данным агентства, такое решение суд принял еще в декабре 2019 года.

ЕСПЧ отклонил запрос истца на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить его экстрадицию в Нидерланды, дата рассмотрения приемлемости заявления судом еще не установлена, пишет ТАСС.

Цемаха задержали сотрудники украинских спецслужб в конце июня в оккупированном Снежном, 4 июля 2019 года суд в Киеве взял его под стражу.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing в 2014 году в Донецкой области. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа. 3 сентября 2019 года спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был «доступным для следствия».

В начале сентября 40 депутатов Европарламента обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.

Власти Нидерландов после обмена обратились к России с просьбой выдать Цемаха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли его выдача.

12 сентября дочь Цемаха рассказала, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.

18 декабря адвокат Анатолий Кучерена заявил, что Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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