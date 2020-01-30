Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

Вандалы облили красной краской памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в болгарском городе Пловдив, сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

На основании памятника неизвестные написали красными буквами «Мы не забыли» и «Не простим». СМИ сообщают, что злоумышленники повредили памятник второй раз за последние 15 дней, информирует РИА «Новости».

Местная администрация сообщила, что монумент уже начали очищать от краски, также в районе памятника будут установлены камеры видеонаблюдения.

Памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» возвели в Пловдиве 60 лет назад. Монумент видно почти из любой точки города.

Напомним, в ноябре вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове. Незадолго до этого от рук вандалов пострадал памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.

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