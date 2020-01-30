Каспийская флотилия получила новый береговой ракетный комплекс

Торжественная церемония передачи военным берегового ракетного комплекса "Бал" состоялась в Дагестане. Новый БРК будет охранять место постоянного базирования кораблей Каспийской флотилии, сообщает Министерство обороны РФ.

Береговой ракетный комплекс "Бал" состоит из командного пункта, 4 пусковых установок, которые несут по 8 ракет, и 4 транспортно-заряжающих машин. Радиус действия БРК составляет около 120 километров.

Комплекс может запускать ракеты как по одной, так и все 32 сразу: они будут стартовать с разницей в 3 секунды.

Источник: Вести

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