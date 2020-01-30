Skoda озвучила стоимость новых Scala и Kamiq в версии Monte Carlo

Озвучена стоимость новых чешских автомобилей Scala и Kamiq. Ранее производители Skoda выпустили в версии Monte Carlo только Fabia.

Две модели получили оригинальный дизайн и модернизированное оснащение, которое раньше не встречалось в других вариантах. Компания Skoda приняла решение усовершенствовать линейку Monte Carlo, и теперь спортивные штрихи, а также опции доступны для новинок. Стоимость Scala составит примерно 1,83 млн рублей, а Kamiq – 1,88. В обновленном дизайнерском исполнении машины появились в прошлом году на Франкфуртском мотор-шоу. От обычных версий новые авто отличаются черными вставками в экстерьере, необычными шильдиками, контрастной отделкой салона и другими характеристиками.

Как рассказали представители корпорации, в салоны транспортных средств установлены удобные спортивные сиденья, руль и алюминиевые педали. Также версии Monte Carlo оборудовали яркой светодиодной подсветкой и большим мультимедийным экраном. Что касается технического плана, здесь обошлось без изменений.

Обе машины работают либо с литровым бензиновым турбомотором, мощностью 113 лошадиных сил, либо 1,5-литровым двигателем, выдающим 148 «лошадок». Поставки Scala и Kamiq начнутся весной текущего года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Помилованная накануне президентом Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар после освобождения встретилась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет Haaretz. Отмечается, что решение о помиловании израильтянки призвано не допустить нанесения вреда «деликатным отношениям» двух стран. Reuters Президент РФ Владимир Путин помиловал осуждённую за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар в качестве «политического жеста» премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет […]