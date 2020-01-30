Первый случай коронавируса 2019-nCoV зарегистрирован на Филиппинах

На Филиппинах 30 января зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусом 2019-nCoV из Китая, сообщила пресс-служба филиппинского министерства здравоохранения.
Анализы 38-летний китаянки, прибывшей на Филиппины из китайского Уханя 21 января, выполнила лаборатория в австралийском Мельбурне. Результат на 2019-nCoV – положительный.
Китаянка прибыла на Филиппины из Уханя через Гонконг.
25 января ее госпитализировали с кашлем. «В настоящее время симптомов у нее не наблюдается», – сказано в сообщении.
Министерство отмечает, что принимаются все необходимые меры предосторожности.
Всего под наблюдением из-за подозрения на коронавирус на сегодняшний день на Филиппинах находятся 29 пациентов.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».
В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 30 января нет. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.
По состоянию на 30 января от нового китайского коронавируса умерли 170 человек, зарегистрировано более 7 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Кроме Китая и Филиппин вирус зарегистрирован еще в 17 странах.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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