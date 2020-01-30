Власти Москвы отреагировали на отмену акции «Макдональдса»

Власти Москвы не имеют отношения к отмене акции «Макдональдса» на Пушкинской площади, который планировал продавать «Биг Мак» за три рубля, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Немерюк указал, что существует штаб, который наблюдает за обстановкой в связи с распространением коронавируса, однако каких-либо рекомендаций относительно крупных мероприятий не было, передает Telegram-канал «Подъем».
Так глава департамента отреагировал на заявление «Макдональдса» о том, что акцию решили отменить по рекомендации правительства Москвы не проводить массовые мероприятия из-за угрозы распространения нового коронавируса.
Ранее Минздрав назвал три препарата для терапии коронавируса.
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