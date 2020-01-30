В Сети появились «живые» фото нового Xiaomi Poco X2

Инсайдер разместил на просторах Сети «живые» фото Xiaomi Poco X2. Благодаря этой информации стали известны характеристики нового смартфона от компании Pocophone.

Гаджет оснастят 6,7-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц. Производитель дал ему название Reality Flow Display. Сам дисплей разместят под защитным стеклом Gorilla Glass. На опубликованных в Сети снимках можно увидеть, что в модель установлены 4 датчика камеры, основная будет 64-мегапиксельным от Sony IMX686. Селфи-камера окажется сдвоенной – 2 и 20 Мп.

Кроме этого, Xiaomi Poco X2 работает на базе однокристального чипа Snapdragon 730G. Инженеры оснастили девайс аккумулятором на 4500 мАч, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб памяти на флэш-накопителе. Аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт и USB-разъём типа С. Презентация устройства состоится 4 февраля, а цена за него составит примерно 260 долларов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Помилованная накануне президентом Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар после освобождения встретилась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет Haaretz. Отмечается, что решение о помиловании израильтянки призвано не допустить нанесения вреда «деликатным отношениям» двух стран. Reuters Президент РФ Владимир Путин помиловал осуждённую за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар в качестве «политического жеста» премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет […]