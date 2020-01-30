В Сети появились «живые» фото нового Xiaomi Poco X2

В Сети появились «живые» фото нового Xiaomi Poco X2

30.01.2020, 14:30, Разное

Инсайдер разместил на просторах Сети «живые» фото Xiaomi Poco X2. Благодаря этой информации стали известны характеристики нового смартфона от компании Pocophone.
Гаджет оснастят 6,7-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц. Производитель дал ему название Reality Flow Display. Сам дисплей разместят под защитным стеклом Gorilla Glass. На опубликованных в Сети снимках можно увидеть, что в модель установлены 4 датчика камеры, основная будет 64-мегапиксельным от Sony IMX686. Селфи-камера окажется сдвоенной – 2 и 20 Мп.

Кроме этого, Xiaomi Poco X2 работает на базе однокристального чипа Snapdragon 730G. Инженеры оснастили девайс аккумулятором на 4500 мАч, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб памяти на флэш-накопителе. Аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт и USB-разъём типа С. Презентация устройства состоится 4 февраля, а цена за него составит примерно 260 долларов.



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