Задержания по «сахарному делу» в Белоруссии оказались связаны с поставками в Россию

Задержания по «сахарному делу» в Белоруссии оказались связаны с поставками в Россию

30.01.2020, 14:26, Новости дня

Задержание руководителей всех сахарных заводов Белоруссии связано с мошенническими схемами поставок продукции в Россию, сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.

По словам Конюка, руководители ряда белорусских предприятий по производству сахара и российские контрагенты организуют незаконные схемы взаимодействия в целях собственной выгоды, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь 4 Гродно».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали четырех руководителей сахарных заводов страны.



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