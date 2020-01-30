Задержания по «сахарному делу» в Белоруссии оказались связаны с поставками в Россию

Задержание руководителей всех сахарных заводов Белоруссии связано с мошенническими схемами поставок продукции в Россию, сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.
По словам Конюка, руководители ряда белорусских предприятий по производству сахара и российские контрагенты организуют незаконные схемы взаимодействия в целях собственной выгоды, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь 4 Гродно».
Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали четырех руководителей сахарных заводов страны.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Круизный лайнер Costa Crociere заблокировали в порту Чивитавеккьи в 100 км от Рима после того, как у двух туристов из Гонконга диагностировали симптомы вирусного заболевания, их поместили в карантин. У двух туристов на лайнере с 6 тыс. пассажирами на борту зафиксировали повышение температуры и респираторные проблемы, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал. Муж и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Грузия, Казахстан, Украина, Беларусь обогнали Россию в рейтинге гендерного равенства / 17 декабря
- «Восхищаются Путиным» — чешские спецслужбы забили тревогу из-за «пророссийских активистов» / 27 ноября
- Гаджеты: Телевизоры Samsung The Wall Luxury с дисплеями MicroLED по цене до 1 680 000 долларов (2 фото) / 9 декабря
- Боевики «ЛНР» передали украинской стороне 25 человек. СМИ опубликовали список освобожденных / 29 декабря
- Продажи новых люксовых автомобилей в РФ снизились на 10 процентов / 7 декабря
- Росморречфлот подтвердил гибель «Энигма Астралис» / 28 января
- Мнения: Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке / 17 января
- Билецкий назвал аморальным законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО и Крыма / 28 ноября