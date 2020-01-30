Задержания по «сахарному делу» в Белоруссии оказались связаны с поставками в Россию

Задержание руководителей всех сахарных заводов Белоруссии связано с мошенническими схемами поставок продукции в Россию, сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.

По словам Конюка, руководители ряда белорусских предприятий по производству сахара и российские контрагенты организуют незаконные схемы взаимодействия в целях собственной выгоды, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь 4 Гродно».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали четырех руководителей сахарных заводов страны.

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