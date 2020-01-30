Египетский эксперт по питанию перечислил полезные свойства мандаринов. Назвав их природными антисептиками, доктор Ахмед Сабри подчеркнул способность цитрусовых препятствовать росту бактерий.

В состав фруктов входит много воды, полифенолов, флавоноидов, а также 1.7% растворимой клетчатки, полезной для кишечника. Наличие фитонцидов обеспечивает их антисептическую способность, в то время как пектин помогает в улучшении пищеварения, не позволяя накапливаться избыточному весу. Несмотря на сладость плодов мандаринового дерева, они замедляют поступление сахара в кровь, не отражаясь на его показателях и препятствуя резким скачкам. Кроме того, вещество флавонол нобилетин, содержащийся в них, снижает уровень холестерина и инсулина. Аскорбиновая кислота, а в 200г мякоти содержится почти 90% суточной нормы витамина С, активно участвуя в производстве коллагена, препятствует преждевременному старению кожи.

Сладкие цитрусы защищают иммунитет, налаживают работу ферментных систем и улучшают настроение. В целях профилактики мандарины рекомендуют при вероятных рисках развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых, инфекционных и других заболеваний.

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