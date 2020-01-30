Анастасия Волочкова показала на видео хрустящие суставы после репетиций

Анастасия Волочкова пожаловалась подписчикам на хрустящие суставы после продолжительной репетиции. Соответствующее видео балерина опубликовала на странице в Instagram.

В сюжете артистка снимала пуанты, которые являются доказательством пройденного ею пути. Как отметила Волочкова, она достигла успеха в своей карьере благодаря многочисленным годам тяжелого труда. Каждый раз, расставаясь с рабочей обувью после занятий, знаменитость испытывает радость. На кадрах видео можно увидеть, что в балетной обуви у светской львицы есть силиконовая подкладка, уменьшающая нагрузку на пальцы. В подписи к публикации звезда призвала фолловеров не жалеть стараний на пути к своей цели.

Танцовщица также продемонстрировала хрустящие суставы пальцев ее ног, что является платой за успех, как сказала Волочкова. Она посвящает себя не только карьере, но и семье. Балерина растит 14-летнюю дочь Ариадну, появившуюся на свет в ее отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. Артистка время от времени устраивает благотворительные мероприятия, приглашая на них воспитанников интернатов. Она утверждает, что быть родителем – это большая ответственность.

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