Анастасия Волочкова показала на видео хрустящие суставы после репетиций

Анастасия Волочкова показала на видео хрустящие суставы после репетиций

30.01.2020, 14:21, Разное

Анастасия Волочкова пожаловалась подписчикам на хрустящие суставы после продолжительной репетиции. Соответствующее видео балерина опубликовала на странице в Instagram.
В сюжете артистка снимала пуанты, которые являются доказательством пройденного ею пути. Как отметила Волочкова, она достигла успеха в своей карьере благодаря многочисленным годам тяжелого труда. Каждый раз, расставаясь с рабочей обувью после занятий, знаменитость испытывает радость. На кадрах видео можно увидеть, что в балетной обуви у светской львицы есть силиконовая подкладка, уменьшающая нагрузку на пальцы. В подписи к публикации звезда призвала фолловеров не жалеть стараний на пути к своей цели.

Танцовщица также продемонстрировала хрустящие суставы пальцев ее ног, что является платой за успех, как сказала Волочкова. Она посвящает себя не только карьере, но и семье. Балерина растит 14-летнюю дочь Ариадну, появившуюся на свет в ее отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. Артистка время от времени устраивает благотворительные мероприятия, приглашая на них воспитанников интернатов. Она утверждает, что быть родителем – это большая ответственность.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Круизный лайнер Costa Crociere заблокировали в порту Чивитавеккьи в 100 км от Рима после того, как у двух туристов из Гонконга диагностировали симптомы вирусного заболевания, их поместили в карантин. У двух туристов на лайнере с 6 тыс. пассажирами на борту зафиксировали повышение температуры и респираторные проблемы, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал. Муж и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика