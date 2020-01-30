Обнаженная Ксения Собчак призналась Константину Богомолову в любви, лёжа в гамаке

Ксения Собчак опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram видео из личного семейного архива. Знаменитость в ролике призналась Константину Богомолову в любви, лёжа в гамаке на пляже.

Не так давно Ксения Собчак вместе с супругом отдыхала после зимних эфиров на Мальдивских островах. Звезда реалити-шоу «Дом-2» активно делилась фотографиями из отпуска, радуя фанатов. В настоящий момент телеведущая уже вернулась в Москву, но отдых оказался настолько приятным, что журналистка до сих пор не может о нём забыть.

В личном микроблоге актриса отметила, отпуск завершился совсем недавно, но из-за вовлечения в рабочий процесс и столичный ритм, кадры на пляже ей кажутся, будто из другой жизни. Судя по всему, путешествие оказалось очень романтичным, и вызывает у писательницы тёплые чувства. Этим настроением она решила поделиться со всеми своими подписчиками, а также напомнить Константину Богомолову о своей любви, признавшись тому в ролике.

Фанаты положительно отреагировали на публикацию. Многие порадовались за кумира и её мужа, написав в её адрес немало добрых слов. Ролик стал очень быстро набирать комментарии с комплиментами, а также одобрительные лайки и просмотры, которых за сутки насчитывается свыше 600 тысяч.

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