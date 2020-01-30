Минобороны опровергло удар российской авиации по госпиталю в Сирии

Минобороны опровергло удар российской авиации по госпиталю в Сирии

30.01.2020, 14:19, Новости дня

Сведения зарубежных СМИ о якобы бомбардировке российской авиацией госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на юге Идлиба являются информационной провокацией, заявили в Минобороны.

«Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января сего года самолетом ВКС РФ госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация», – передает ТАСС заявление Минобороны.

Уточняется, что ВКС РФ в этом районе не выполняли никаких боевых задач.

О нанесении удара по этим объектам сообщало ранее Анатолийское агентство (Анадолу). Утверждалось, что есть убитые и раненые.

Накануне в Минобороны сообщили, что из-за обстрелов со стороны боевиков в Сирии с 9 января были убиты более 200 сирийских военных и свыше 120 мирных жителей. При этом военное ведомство назвало лицемерным заявление Вашингтона по поводу наступления на «мирных жителей» в провинции Идлиб.



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