Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долго, глубоко и основательно обсуждали палестино-израильское мирное урегулирование, представленное президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник в делегации израильского премьер-министра.
«Была длинная, глубокая и основательная беседа о деталях «сделки века» и ее влиянии на регион. Кроме этого, лидеры обсудили развитие событий в Сирии и необходимую координацию между Израилем и Россией», – сказал источник РИА «Новости».
Во вторник глава американского государства Дональд Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. При этом президент Палестины Махмуд Аббас уже отверг предложенную США «сделку века». Однако посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обнародованный Трампом план палестино-израильского урегулирования, три года анонсировавшийся как «сделка века», будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций РФ на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Круизный лайнер Costa Crociere заблокировали в порту Чивитавеккьи в 100 км от Рима после того, как у двух туристов из Гонконга диагностировали симптомы вирусного заболевания, их поместили в карантин. У двух туристов на лайнере с 6 тыс. пассажирами на борту зафиксировали повышение температуры и респираторные проблемы, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал. Муж и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при / 8 декабря
- Журналистов Шария выгнали из Киевского апелляционного суда / 24 декабря
- Политолог: Кобзеву в Иркутской области придется исправлять ошибки губернатора-коммуниста / 12 декабря
- Санкт-Петербургский снеговик / 30 декабря
- Семья из Петербурга объяснила танец с коляской на тонком льду Онежского озера / 14 января
- Анонсирован приход азербайджанского газа в Европу / 28 ноября
- Звезда «Великолепного века» Узерли показала, как позирует для фото в Париже / 5 декабря
- Таксисты объяснили рост числа ДТП с их участием / 3 декабря