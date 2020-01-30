Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»

Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»

30.01.2020, 14:19, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долго, глубоко и основательно обсуждали палестино-израильское мирное урегулирование, представленное президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник в делегации израильского премьер-министра.

«Была длинная, глубокая и основательная беседа о деталях «сделки века» и ее влиянии на регион. Кроме этого, лидеры обсудили развитие событий в Сирии и необходимую координацию между Израилем и Россией», – сказал источник РИА «Новости».

Во вторник глава американского государства Дональд Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. При этом президент Палестины Махмуд Аббас уже отверг предложенную США «сделку века». Однако посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обнародованный Трампом план палестино-израильского урегулирования, три года анонсировавшийся как «сделка века», будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций РФ на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.



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