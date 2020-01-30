В Минэкономразвития назвали предприятия, которые больше всего задолжали по зарплате

По состоянию на 27 января 2020 года в Украине пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 млн грн. Об этом 30 января сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По данным министра, крупнейшими должниками по зарплате являются:

АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (Сумы) — 251 млн грн,

ЧАО «Азовобщемаш» (Мариуполь) — 221 млн грн,

ГП «Южный машиностроительный завод» (Днепр) — 134 млн грн,

ГП «Научно-исследовательский институт «Квант» (Киев) — 53 млн грн,

ГП «Угольная шахта «Краснолиманская» (Донецкая область) — 30 млн.

Также Милованов добавил, что в ближайшее время он проведет совещание с руководителям этих предприятий.

«Кстати, оказалось, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. Именно профсоюзы должны защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но при реальной защитой — от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат», — отметил министр.

Прошу всіх, кому заборгували зарплату, допомогти. Вчора на брифінгу я говорив, що ми вивчаємо ринок зайнятості та стан… Posted by Тимофей Милованов on Neljapäev, 30. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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