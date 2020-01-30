Мнение: Доверчивый Путин

Путин отправил в отставку главу Чувашии. В указе президента написано, что чиновник уволен в «связи с утратой доверия». Заставил попрыгать майора МЧС, а вышло, что сам допрыгался, доверие потерял.

Странная штука доверие Путина. Прыг-скок майора МЧС Путина огорчил. А сколько таких прыгскокчиков в России, которые Путина не беспокоят.

Экс-прокурор ЯНАО Александр Герасименко, к примеру, устроивший прык-скок предпринимателям Ямала. И не только им. Даже Генпрокуратуре, включая Юрия Чайку, пришлось попрыгать. Чайка даже был вынужден лишить Герасименко премии, да еще и замечание от суда получил… Целый замгенпрокурора, главный военный прокурор России Валерий Петров бросился выгораживать Герасименко, когда тот сильно накосячил. Но Путин Герасименко все-равно доверяет. Перебросил на другую работу в Екатеринбург.

Региональная пресса гадает, в связи с отставкой Юрия Чайки, Александра Герасименко посадят? Или он сбежит?

А если сбежит, сбежит вместе с доверием Путина?

Источник: Ирек Муртазин

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