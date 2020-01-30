В Алтайском крае из-за непогоды объявлен режим ЧС

В трех районах Алтайского края введен режим ЧС. Стало известно, что между городами нарушено сообщение. На автомагистралях перекрыто движение машин. Работники коммунального хозяйства круглосуточно убирают снег в попытке устранить последствия жуткой стихии.

Аналогичная ситуация произошла и в Кемеровской области. Там уже несколько дней сильный снегопад и шквалистый ветер. Невозможно передвижение на дорогах, так как из-за осадков нулевая видимость, сообщает «ТВЦентр».

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