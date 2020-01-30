Сжегших в печи внука дедушку и бабушку в Хакасии осудили

Верховный суд Хакасии приговорил дедушку и бабушку к 15 и 9 годам лишения свободы соответственно за то, что они сожгли внука в печи, сообщила региональная прокуратура.
Инцидент произошел в 2019 году в деревне Харой, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.
«Дедушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с особой жестокостью, затолкал малолетнего внука в растопленную топку печи», – сообщило ведомство.
Перед этим бабушка, также находясь в состоянии опьянения, пыталась задушить ребенка.
По данным прокуратуры, бабушке и дедушке помешал непрерывный плач ребенка.
«На стадии судебного следствия подсудимые виновными себя в совершении особо тяжкого преступления не признали. Суд… назначил наказание женщине – 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год, мужчине – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года», – добавило ведомство.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что подозреваемые долгое время нигде не работали, не ухаживали за домом и регулярно употребляли алкоголь.
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