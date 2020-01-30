Названы возможные причины решения Кокорина уехать из России

Футболист Александр Кокорин точно не попадет в топ-клуб Европы, однако выбор у футболиста не богат. Кроме того, спортсмена не хотят видеть в «Зените», а в «Сочи» он сам не хочет ехать, сообщил главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко.
Яременко заявил, что Кокорину остается лишь играть по контракту в «Зените-2», но это низшая лига, где «можно забыть о себе, как о футболисте», и там «точно не будет шансов попасть в сборную», передает Sputnik.
«То, что трансферное окно скоро закрывается, никого смущать не должно, потому что агенты заключают сделки, в том числе на флажке 31 января. Ряд клубов и ряд стран имеет свои отличия. Та же Россия, у которой окно закрывается в 20-х числах февраля. Португалия закрывает окно 2 февраля, Австрия, Чехия еще несколько европейски стран имеют свои собственные февральские даты», – отметил редактор.
Напомним, «Зенит» решил отправить Кокорина в аренду в «Сочи», однако тренер петербургской команды Сергей Семак заявлял, что нападающий ему нужен в основном составе команды, а представители футболиста отрицали его переход.
Затем супруга футболиста Дарья Валитова сообщила, что Кокорин отказался выступать за ФК «Сочи» и закончит сезон в «Зените-2».
После СМИ сообщили, что Кокорин якобы собирается перейти в один из европейских клубов.
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