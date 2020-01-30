Мама Наамы: дочь еще может вернуться в Россию. Если захочет

Освобожденная из российской тюрьмы гражданка Израиля Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой, передает "Интерфакс".
Представители израильского диппредставительства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда, мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху отправятся в Израиль.
"От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия", — сказала ранее Яффа Иссахар.
"Это — хорошее завершение", — отметила женщина, добавив, что представить не могла, что глава израильского правительства заберет Нааму из России.
По ее словам, Наама покидает тюрьму как обычный человек. "Ее не депортируют, а это значит, что она может вернуться в Россию, если захочет", — подчеркнула женщина.
Как сообщалось, в апреле израильтянка была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево и осуждена за контрабанду наркотиков.
Во время встречи премьер-министр Израиля Бенжамин Нетаньяху поблагодарил российского президента за помилование израильтянки. Он выразил желание лично забрать Иссасхар из России. Владимир Путин попросил передать ей и ее семье свои наилучшие пожелания.
Как сообщает канцелярия премьера, в настоящее время премьер-министр Израиля и его супруга Сара уже встретились с помилованной девушкой и ее матерью в аэропорту Внуково. "Очень тронут встречей с вами. Теперь пора возвращаться домой", — сказал Нетаньяху.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сети появилось снятое на мобильный телефон видео, на котором виден момент крушения самолета С-130 в Австралии. Самолет принадлежал канадской компании Coulson Aviation. Крушение произошло в районе Снежного Монаро на юге штата Новый Южный Уэльс, информирует The Aviationist. На прошлой неделе сообщалось, что самолет C-130, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Guardian — спорт без мяса — «Бегущие веганы» доказывают, что это возможно / 28 ноября
- Зеркаль назвала манипуляцией статью в The New York Times о задержке военной помощи США Украине / 4 декабря
- Стало известно происхождение подкинутых Голунову наркотиков / 29 января
- В Украину прибыл официальный представитель Ирана – Пристайко / 20 января
- Названы темы беседы Трампа и Лаврова / 10 декабря
- Названы регионы, куда россияне чаще всего переезжают в поисках работы / 27 декабря
- В РФ резко выросло число аварий с участием такси / 3 декабря
- Эксперты рассказали о пациентке с раздвижными пальцами / 12 декабря