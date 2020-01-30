«Платон» на днях снова подорожает

Государство продолжает индексировать тарифы, которые взимаются с владельцев большегрузных автомобилей в счет компенсации ущерба дорогам и магистралям. Система «Платон» запущена осенью 2015 года, и с тех пор это второе по счету повышение.

Тариф проиндексируют уже с 1 февраля. Сейчас дальнобойщикам приходится платить по 2,04 рубля за каждый километр пути, а в начале следующего месяца плата увеличится до 2,20 рубля — то есть, на 16 копеек. По данным «Известий», тариф проиндексирован с учетом фактического изменения индекса потребительских цен.

Утверждается, что такой способ индексации выбран ради того, чтобы облегчить участникам рынка грузоперевозок переход к полному тарифу, определенному еще в 2013 году. «В отличие от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции, такое повышение позволит снизить нагрузку на предпринимателей и обеспечит плавность изменения инфраструктурного тарифа», — сообщил «Известиям» генеральный директор ООО «РТИТС» (компания — оператор госсистемы «Платон») Антон Замков.

По мнению Замкова, система «Платон» позволяет не только поддерживать дорожную сеть в работоспособном состоянии. Она еще и снабжает государство полезной статистикой — данными о загрузке дорог, фактическом километраже и интенсивности движения на всей территории страны. Кроме того, со временем «Платон» может стать цифровой платформой для реализации иных полезных сервисов: упоминается, в частности, автоматизированная система весогабаритного контроля.

Наконец, «Платон» привел к повышению эффективности грузоперевозок: перевозчикам стало невыгодно отправлять в рейс недозагруженные машины с учетом необходимости платить за каждый километр пробега.

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АвтоВести

Источник: Вести

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