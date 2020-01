В Персидском заливе горит нефтяной танкер

На борту нефтяного танкера в Персидском заливе, недалеко от города Шарджи, вечером 29 января возник пожар. Власти Объединенных Арабских Эмиратов ответили на сигнал бедствия, экипаж был спасен, сообщает издание Gulf News.

На данный момент команды спасения и аварийного реагирования в портах ОАЭ работают над тем, чтобы потушить пожар. Проводится расследование инцидента.

Федеральное транспортное управление сообщило, что авария возникла во время мероприятий по техническому обслуживанию.

Видео и фото судна опубликовали в Twitter несколько пользователей. Издание пишет, что пока неясно, какой стране принадлежит судно. Вероятно, оно шло под флагом Панамы.

Federal Transport Authority – Land & Maritime (FTA) stated that the UAE authorities are working to put out a fire that broke out aboard an oil tanker 21 miles off the cost of Sharjah after receiving a distress message. A proper investigation is in progress. pic.twitter.com/HE5pEDrUyj

— Jaber Al Lamki (@jallamki) January 29, 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

