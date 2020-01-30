Новак Джокович стал первым финалистом Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису завершилась полуфинальная встреча между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером. 32-летний серб в трех сетах разобрался с 38-летним представителем Швейцарии, став первым финалистом турнира.
Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. Джокович, посеянный на Australian Open под вторым номером, взял верх над третьей ракеткой мира со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.
В финале первого в сезоне турнира Большого шлема серб сыграет с победителем матча между Александром Зверевым из Германии и австрийцем Домиником Тимом.
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