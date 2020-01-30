Российская авиация не бомбила Идлиб. Минобороны опровергло сообщения СМИ

Российская авиация не бомбила Идлиб. Минобороны опровергло сообщения СМИ

30.01.2020, 14:06, Новости дня

Боевые самолеты ВКС РФ не наносили ударов по сирийскому населенному пункту Эрих, что на южной окраине города Идлиб. Более того, никаких операций в этом районе российская авиация не проводила. А информация о бомбардировке – провокация, утверждает Министерство обороны РФ.

Напомним, ранее несколько зарубежных СМИ сообщили, что 29 января российская авиация разбомбила несколько объектов в Эрихе, среди которых оказались госпиталь и пекарня. Печально известная организация "Белые каски" объявила о 37 пострадавших.

Источник: Вести



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