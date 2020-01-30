Путин распорядился подготовить предложения о выплате к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта подготовить предложения о единовременной выплате к 75-летию Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей и гетто, а также ряду других категорий граждан.

Об этом говорится в утвержденном президентом перечне поручений по итогам 41-го заседания Российского организационного комитета «Победа».

«Правительству Российской Федерации подготовить и представить в установленном порядке предложения о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также выплаты, в соответствии с поручением, положены бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других созданных фашистами и их союзниками во время войны мест принудительного содержания, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, постоянно проживающим на территории Российской Федерации.

Кроме того, денежная выплата к юбилею Победы полагается указанным лицам – гражданам России, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.

Срок выполнения поручения – 1 марта 2020 года, ответственным за выполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее президент сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.

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