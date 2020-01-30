Россиянина задержали в Болгарии по обвинению в нарушении границы

Россиянина задержали в Болгарии по обвинению в нарушении границы

30.01.2020, 14:05, Новости дня

Прокуратура болгарской Варны передала на рассмотрение суда дело российского гражданина Маирбека К., обвиненного в использовании фальшивых документов, незаконном въезде и попытке выезда из Болгарии, сообщили в надзорном ведомстве.

«В период с 28 сентября до 1 октября 2019 года 28-летний житель Грозного представил сотрудникам пограничной службы фальшивый румынский паспорт, изданный на имя румынского гражданина, и въехал на территорию Болгарии, с аналогичным документом он пытался покинуть страну, но был задержан в аэропорту Варны», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.

Россиянину грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В генконсульстве РФ в Варне сообщили, что «готовы оказать российскому гражданину необходимую помощь», уточнив, что к настоящему времени он за ней не обращался.

Напомним, в ноябре 2018 года в Болгарии по запросу США задержали гражданина России. 



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