Прохор Шаляпин «сорит» деньгами на отдыхе с 40-летней миллионершей

Российский певец Прохор Шаляпин не долго тосковал в одиночестве после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сейчас же он «сорит» деньгами на отдыхе с 40-летней миллионершей из Канады.

После разрыва со своей бывшей возлюбленной Прохор Шаляпин наслаждается роскошной жизнью в компании канадской миллионерши. Пара отправилась на шикарном лайнере в круиз по Тихому океану. После этого они сняли апартаменты в одном из самых дорогих отелей Лос-Анджелеса. Шаляпин прекрасно проводит время, тратя деньги состоятельной любовницы.

О новой возлюбленной артиста известно мало, лишь то, что ее зовут Татьяна, она основательница нескольких адвокатских компаний. Покинув в детстве Россию, она вместе с семьей перебралась жить в Канаду. Певец постоянно выкладывает фотографии в Instagram, где демонстрирует прелести шикарной жизни. Он всячески скрывает свою новую избранницу от посторонних глаз, но все же российским туристам удалось их увидеть вместе на лайнере. Номер люкс в отеле обошелся паре приблизительно в два миллиона рублей. Возлюбленные арендовали Rolls-Royce и перемещаются на нем по городу. Ужинают в дорогих ресторанах, где тратят от 700 до 1200 евро. Посещают развлекательные мероприятия, предпочитая вип-места за 450 евро с одного человека.

Вип-отдых оплачивает не Прохор Шаляпин, поскольку у него нет таких больших денег, а вот канадская бизнеследи вполне может себе позволить отдохнуть с размахом.

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