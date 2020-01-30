Ученые: Хронические воспаления могут стать причиной ускоренного старения организма

Клаудио Франчески, всемирно известный ученый, профессор Болонского университета (Италия) и руководитель Исследовательской лаборатории системной медицины здорового старения в университете Лобачевского, вместе с другими членами международной исследовательской группы описал механизмы, лежащие в основе хронической болезни. Ученые отметили, что длительные воспалительные процессы приводят к ускоренному старению организма.

Профессор Клаудио Франчески пришел к выводу, что воспалительный процесс при длительном воздействии провоцирует заболевания, связанные с возрастом: Альцгеймера, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и рак. Хронические воспалительные заболевания находятся на первом месте в списке причин смерти. Существует достаточно доказательств того, что последствия недуга можно наблюдать на протяжении всей жизни, он повышает риск смерти. Усилия ученых направлены на поиск стратегии ранней диагностики, профилактики и лечения хронического воспаления.

Одним из серьезных результатов, полученных на сегодняшний день, была концепция иммунного старения, которая позволяет исследователям характеризовать иммунную функцию индивидуума и прогнозировать причины смертности гораздо точнее, чем полагаясь только на хронологический возраст. В дополнение к известным биомаркерам воспаления, таким как С-реактивный белок, интерлейкины 1 и 6, фактор некроза опухолей, исследователи изучили дополнительные биомаркеры иммунной системы, которые сильно различаются от человека к человеку, в частности, подгруппы Т- и В-лимфоцитов, моноцитов и других клеток.

Ученые выявили определенные факторы (социальные, экологические и образ жизни), которые способствуют системному хроническому воспалению. Они являются основной причиной инвалидности и смертности во всем мире. Профессор Франчески настаивает на том, что образ жизни, влияние стрессоров, история прививок, а также социальные и культурные особенности каждого человека, начиная с первых дней и до взрослой жизни, должны быть определены как можно более подробно и приняты во внимание.

Результаты исследований открывают новые стратегии ранней диагностики, профилактики и лечения широкого спектра заболеваний, связанных с системным хроническим воспалением. Ожидается, что это послужит замедлению старения и продлению жизни.

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