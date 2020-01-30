Ученые назвали симптомы легкого сердечного приступа

Сердечный приступ — это серьезное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Оно происходит, когда артерия, которая снабжает сердце кровью и кислородом, забивается из-за отложений жира или бляшек. Может образоваться сгусток крови и заблокировать артерии. Это тогда приводит к сердечному приступу.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США граждане страдают от сердечного приступа каждые 40 секунд. Это означает, что около 805 000 американцев переживают сердечный приступ ежегодно. Еще более тревожным является то, что 1 из 5 зарегистрированных сердечных приступов протекает без симптомов. Очень важно распознать ранние симптомы легкого сердечного приступа. Это может помочь быстро решить проблему и предотвратить возникновение более серьезных проблем.

Легкий сердечный приступ такой же рискованный, как и более серьезный случай. Может отсутствовать признак мучительной боли, но это также требует неотложной медицинской помощью. Легкий сердечный приступ возникает при частичной блокировке кровоснабжения сердца. В определенных случаях люди, которые испытывают это, полагают, что они просто страдали от расстройства желудка.

Нужно решить эту проблему как можно быстрее, чтобы предотвратить необратимое повреждение сердца. Самочувствие пациента после сердечного приступа зависит от того, насколько быстро получена помощь, отмечают кардиологи. Чем раньше получена неотложная медицинская помощь, тем выше вероятность того, что сердцу нанесен минимальный вред.

Национальная служба здравоохранения (NHS) обозначила явные признаки и симптомы умеренного сердечного приступа. Они включают одышку, легкомысленность, чувство слабости, беспокойство или чувство подавленности и боль в груди. В этом случае боль в груди ощущается, как будто кто-то сдавливает ее, может распространяться на челюсть, шею, руки и спину. Симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней или могут проявиться внезапно. В любом случае, визит к врачу поможет решить проблему.

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