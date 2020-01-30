Мнение: Новая причина отказаться от HP, экскурсия в супермаркет и фуражное зерно для коров

1. Производители принтеров продолжают грабить потребителей. Новое изобретение — теперь нужно подписываться (!) на чернила, чтобы иметь от корпорации разрешение печатать на собственном принтере. Подписка платная, около 4 тысяч рублей в год. Не хочешь платить, смирись с тем, что твой полностью исправленный и заправленный чернилами принтер HP печатать откажется:

https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/484718/

С одной стороны, явное скотство. С другой стороны, у меня никак не получается с серьёзным гневом осуждать корпорацию, которая и близко не является монополистом. Потребители голосуют ногами: одни идут к HP и покупают принтер подешевле, чтобы записаться потом в добровольное рабство и отдавать по 310 рублей в месяц просто за право печатать на собственном принтере. Другие сразу покупают нормальный принтер у нормального производителя, и, потратив вначале несколько больше, через год-два с избытком окупают вложения на возможности свободно заправлять картриджи.

Многолетний опыт показывает, что сейчас в комментариях будут ругать не HP и не современную потребительскую мораль, а весь капитализм в целом. Чтобы сэкономить время, я предлагаю критикам капитализма сразу указывать альтернативу. Развитой социализм, пожалуйста, не предлагайте: там даже печатные машинки надо было регистрировать в милиции, а нормальные расходные материалы к чему угодно были таким дефицитом, что за право подписаться на фирменные чернила люди устраивали бы драки в очереди.

2. В городе Ржеве Тверской области детей из детского сада сводили на экскурсию в супермаркет «в рамках выполнения дошкольной образовательной программы»:

https://lenta.ru/news/2020/01/22/magnit/

А ведь ещё каких-то 20-30 лет назад россияне, оказавшись за границей, действительно первым делом бежали на экскурсию в магазины, и именно капиталистическое изобилие более всего шокировало советских людей.

Теоретически идея приводить детей на экскурсии в магазины и прочие бытовые заведения (в новости упомянуты также почта и библиотека) выглядит вполне разумной. Учить простым вещам на практике гораздо лучше, чем по картинкам в книжках.

На практике, однако, я подозреваю, что навыку «забежать в магазин и купить там пачку чипсов» дети отлично научатся без школы. Было бы полезно учить более продвинутым вещам: как не тратить деньги на разную ерунду, например. Очень сомневаюсь, что в наших школах есть достаточно специалистов по личным финансам.

3. Коллега genby разбирает миф о том, что СССР якобы закупал зерно за границей лишь для того, чтобы кормить свои тучные сада коров и снабжать людей мясом. Мол, «дешёвое зерно импортировали, чтобы произвести дорогую говядину»:

https://genby.livejournal.com/815422.html

Возражений приводится сразу несколько. Говядину СССР тоже импортировал. Зерном коров можно кормить в ограниченном количестве в качестве примеси к травяному корму, иначе это пагубно отразится на здоровье животных. Наконец, а почему СССР не смог произвести собственные комбикорма?

Чуть более обоснованной выглядит другая версия, что зерно покупали для откорма свиней. Во всяком случае, размер поголовья коров после начала зарубежных закупок зерна и до конца СССР вырос незначительно, а вот поголовье свиней выросло в два раза (по сравнению с провальным показателем 1964 года, когда колхозники в ответ на налоговую политику Хрущёва, направленную против частных хозяйств, зарезали сразу более трети стада – 25-30 миллионов голов):

https://allowerdy.livejournal.com/19746.html

Но и здесь не вполне понятно, почему до 1963-1964 года СССР мог сам прокормить своих свиней, а после для восстановления поголовья вдруг резко понадобилось зарубежное зерно.

Так или иначе, по сравнению с современной Россией, которая занимает первые места в мире по экспорту зерновых, а также экспортирует курятину и свинину, советское сельское хозяйство выглядит весьма проигрышно.

Кстати, возвращаясь к традиционным комментариям, по поводу этого пункта я ожидаю примерно такой диалог:

— Россия ставит рекорды в сельском хозяйстве.

— Ваша Россия полное ничтожество по сравнению с СССР.

— Но ведь СССР импортировал зерно?!

— Чтобы кормить скот и делать мясо для граждан!

— Это не так: вот цифры и факты.

— Зачем вы пинаете мёртвого льва?

Источник: Место для дискуссий

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