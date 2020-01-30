МГУ эвакуировали из-за пожара

МГУ эвакуировали из-за пожара

30.01.2020, 13:58, Разное

В четверг, 30 января, в одном из учебных корпусов Московского государственного университета на
Воробьевых горах произошел пожар. Из здания эвакуировали около 500 человек, сообщает «Интерфакс».

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из электрощитов. Информации о пострадавших не поступало, передает телеканал «360».



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