МГУ эвакуировали из-за пожара

В четверг, 30 января, в одном из учебных корпусов Московского государственного университета на
Воробьевых горах произошел пожар. Из здания эвакуировали около 500 человек, сообщает «Интерфакс».
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из электрощитов. Информации о пострадавших не поступало, передает телеканал «360».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Понимание связи между особенностями питания, здоровьем кишечника и воспалением может помочь в разработке стратегий профилактики и лечения болезни Крона. Благодаря новому исследованию появилась интригующая «зацепка». Tweet Ученые из Мельбурнского университета обнаружили, что защитные механизмы кишечника значительно усиливаются во время приемов пищи. Оказывается, поглощая обед, мы провоцируем «цепную реакцию» в кишечнике. Она начинается с выделения вазоактивного […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Энтузиасты портала DxOMark сравнили звук четырех известных моделей смартфонов / 13 декабря
- Хитрости от невролога: как легко вернуться к работе после праздников / 9 января
- Из Крыма выдворили на материковую Украину блогера Гайворонского, который поддерживал Путина / 31 декабря
- Мнение: Рыбацкий гипноз. Задание № 5. Тест № 11. Психоалхимия. Разморозка / 7 декабря
- Зарубежные эксперты подсказали способы привлечения удачи в новогоднюю ночь / 30 декабря
- Анастасия Костенко в детстве просила у Деда Мороза крем для увеличения груди / 26 декабря
- WP рассказала о подготовке в США кибератак против российской элиты на случай вмешательства в выборы / 26 декабря
- В Мексике дельфины попытались утопить 10-летнюю девочку / 30 ноября