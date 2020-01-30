Концерт Элджея перенесли в Челябинске по просьбе родителей

Концерт Элджея перенесли в Челябинске по просьбе родителей

30.01.2020, 13:58, Новости дня

Челябинский концерт рэпера Элджея перенесен, сообщили организаторы концерта.

В региональном минкульте подтвердили, что ведомство получало обращения родителей, обеспокоенных, что песни рэпера не соответствуют заявленному возрастному цензу 16+ и содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса, сообщает РИА «Новости».

Организаторы получили от ведомства письмо с требованием обеспечить соблюдение норм действующего законодательства и морально-нравственных принципов.

Выступление должно было состояться 15 марта 2020 года во дворце спорта «Юность» в Челябинске. Средства за приобретенные билеты пообещали вернуть.

Напомним, в феврале 2019 года в Калининграде отменили концерт популярного исполнителя Элджея.

Ранее Элджею Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года.

Осенью 2018 года в РФ были отменены несколько концертов популярных у молодежи исполнителей. Помимо упомянутого Элджея с проблемой столкнулись такие артисты, как Монеточка, Хаски, Jah Khalib, Feduk, ATL, IC3PEAK и некоторые другие. Например, в сентябре в связи с выявленными прокуратурой нарушениями в Нижнем Новгороде отменили пять выступлений.



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