СБУ прекратила работу «ботофермы», способствовавшей незаконному распространению оружия, взрывчатки и наркотиков

СБУ прекратила работу «ботофермы», способствовавшей незаконному распространению оружия, взрывчатки и наркотиков

30.01.2020, 13:54, Новости дня

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность “ботофермы“, созданной гражданами России, сообщила пресс-служба СБУ 29 января.

По данным спецслужбы, “ботоферма” специализировалась на распространении в соцсетях ложной информации, подстрекательстве протестных настроений, информационных атаках на аккаунты украинских чиновников “с целью подорвать доверие граждан к государственным институциям“, а также на торговле оружием, наркотиками и взрывчаткой.

По данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства СБУ, подозреваемые управляли более чем 500 аккаунтами в мессенджере Telegram. “Ботоферму” использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании торгово-развлекательных центров, станций метро и вокзалов.

Во время обыска в офисе “ботофермы” правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы) и почти две тысячи сим-карт украинских операторов мобильной связи. Также у подозреваемых изъяли черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей, сообщили в пресс-службе.

По данным СБУ, деятельность “ботофермы” организовали граждане России и переселенцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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