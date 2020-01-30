Виталий Кличко обратился в Раду и Кабмин для присоединения поселка Коцюбинское к Киеву

Виталий Кличко обратился в Раду и Кабмин для присоединения поселка Коцюбинское к Киеву

30.01.2020, 13:54, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству развития обществ и территорий Украины и к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрею Клочко с просьбой присоединить поселок Коцюбинское к Киеву. Копию писем Киевская городская государственная администрация 30 января предоставили «Громаді Приірпіння».

«Это важное решение, которое поддержала и общество поселка, и Киевский городской совет, к сожалению до сих пор не согласовано Верховной Радой Украины», — пишет мэр столицы.

Фото: kotsubynske.com.ua

«Прошу Министерство развития обществ и территорий Украины, в рамках полномочий, содействовать присоединению пгт Коцюбинское к городу Киев», —отметил Кличко в письме.

Фото: kotsubynske.com.ua

Кличко в письме напомнил, что в 2018 году были проведены общественные слушания в поселке Коцюбинское по поводу присоединения к Киеву и, по их результатам, 61% жителей поддержали присоединения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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