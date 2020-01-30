ЕС окончательно утвердил соглашение о «Брексите»

Европейский Союз окончательно одобрил выход Великобритании из блока, в составе которого она находилась почти полвека.
Европарламент 621 голосом «за» при 49 «против» одобрил соглашение о «разводе», достигнутое сторонами в прошлом году.
Британский парламент одобрил его на прошлой неделе.
Членство Великобритании в ЕС официально прекратится вечером в пятницу.
За этим последует переходный период до конца года, в течение которого пройдут новые переговоры о различных аспектах новых отношений между сторонами.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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