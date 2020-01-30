Распространение коронавируса зарегистрировали в Индии и на Филиппинах

В Индии зарегистрировали первого на территории страны зараженного «уханьским коронавирусом». Об этом сообщило информационное бюро правительства Индии.

В ведомстве сообщили, что вирус обнаружили у индийского студента из южного штата Керала, который проходил обучение в университете китайского города Ухань. На данный момент заболевший находится в госпитале. Его состояние оценивается врачами как стабильное.

Сегодня также стало известно, что первый случай регистрации зараженного коронавирусом подтвердило правительство Филиппин. По сообщению канала ABS-CBN, заболевшая является гражданкой КНР, которая прибыла на Филиппины также из китайского города Ухань, сделав пересадку в Гонконге. На данный момент она находится под медицинским наблюдением.

Департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй, где расположен Ухань, распорядился об уголовном преследовании тех, кто уклоняется от лечения, препятствует работе учреждений здравоохранения и способствует распространению вируса. К угрозе общественной безопасности отнесены и люди, которые умышленно отказываются соблюдать карантин.

Таким образом, на текущий момент случаи регистрации зараженных подтверждены в 16 странах мира: США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии и на Филиппинах. В России нескольких человек, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока этот диагноз не подтверждался. The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию.

Напомним, ученые из Гонконга сообщили о разработке первой вакцины против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Позже австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, этот результат позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.

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Последнее: В Индии зарегистрировали первого на территории страны зараженного «уханьским коронавирусом». Об этом сообщило информационное бюро правительства Индии. В ведомстве сообщили, что вирус обнаружили у индийского студента из южного штата Керала, который проходил обучение в университете китайского города Ухань. На данный момент заболевший находится в госпитале. Его состояние оценивается врачами как стабильное. Сегодня также стало известно, что первый […]