Адвокаты: Наама Иссахар не признала вину в прошении о помиловании

Защита израильтянки Наамы Иссахар заявила, что она не признала свою вину в прошении о помиловании. Об этом говорится в заявлении адвокатов «Партнеры Pen&Paper», поступившем в The Insider.

«Пользуясь случаем, передаем привет тем информационным агентствам, которые в течение нескольких дней со ссылкой на одно официальное лицо областного уровня распространяли прямую ложь о том, что в ходатайстве Наамы о помиловании содержится какое-то «частичное признание вины». Вновь подтверждаем: «никакого признания вины» — ни полного, ни частичного, ни какого-либо еще, в ходатайстве Наамы Иссасхар нет и быть не могло. Да и в чем она могла признаться, если границу России даже не пересекла?», — заявили адвокаты.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в своем прошении о помиловании израильтянка частично признала вину.

«Президент России сообщил премьер-министру Израиля, что Наама Иссасхар «даже не пересекла границу России» и не имела при себе наркотическое средство — оно было в транзитном багаже, а вовсе не при ней. И еще президент добавил, что «для нее это хорошо». Конечно, это очень хорошо. Потому что это опровергает обвинение и приговор, согласно которым границу России она как раз пересекла (правда, в каком-то непонятном, не идентифицированном месте), и именно поэтому ее действия образуют состав преступления. Здравый смысл подсказывает: невозможно совершить преступление в России, не находясь на ее территории (не пересекая ее границу). Нашу же позицию защиты эти слова президента как раз подтверждают. И это, безусловно, тоже очень хорошо для Наамы», — говорится в заявлении.

29 января Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссахар. С прошением о помиловании Иссахар обратилась к Путину 26 января. 24 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не может помиловать Иссахар, поскольку она не обращалась с такой просьбой. «Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков.

Ранее Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что «все будет хорошо». «Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», — сказал Путин.

В апреле 2019 года Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 г гашиша. В октябре 2019 года ее приговорили к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотических веществ. Иссахар не отрицала, что у нее в рюкзаке были наркотики, но не признавала вину в контрабанде.

Читайте также:

Помилостивый государь. Каких иностранных граждан миловал Путин

Песков заявил, что президент не может помиловать Иссахар без прошения от нее. Это ложь: именно так Путин помиловал Савченко и Сенцова

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность “ботофермы“, созданной гражданами России, сообщила пресс-служба СБУ 29 января. По данным спецслужбы, “ботоферма” специализировалась на распространении в соцсетях ложной информации, подстрекательстве протестных настроений, информационных атаках на аккаунты украинских чиновников “с целью подорвать доверие граждан к государственным институциям“, а также на торговле оружием, наркотиками и взрывчаткой. По данным Департамента […]