Грета Тунберг зарегистрирует бренд, чтобы защитить свое имя

Грета Тунберг зарегистрирует бренд, чтобы защитить свое имя

30.01.2020, 13:15, Новости дня

Грета Тунберг станет брендом: несовершеннолетняя экоактивистка подала заявку на регистрацию товарного знака своего имени и названия международного движения школьников. По словам девушки, часто ее имя используют неправомерно, особенно в коммерческих целях.

О своих планах Тунберг рассказала в Instagram.

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg) 29 Янв 2020 в 7:33 PST

"К сожалению, все еще есть люди, которые пытаются говорить от моего имени и называют себя моими представителями, чтобы пообщаться с высокопоставленными персонами, политиками, СМИ и артистами", – написала она.

Тунберг призвала подписчиков "быть предельно осторожными", когда к ним кто-то обращается от ее имени.

Шведская активистка приобрела широкую известность за последний год благодаря тому, что прогуливала школу, проводя экологические акции. Она выступала в ООН, на международных саммитах и даже была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Ранее 30 января сообщалось о розыгрыше российских пранкеров Вована и Лексуса, которые от имени Греты Тунберг позвонили актеру Хоакину Фениксу, исполнившему главную роль в фильме "Джокер". Перед этим они от имени активистки пообщались с членом американского Конгресса Максин Уотерс.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Индии зарегистрировали первого на территории страны зараженного «уханьским коронавирусом». Об этом сообщило информационное бюро правительства Индии. В ведомстве сообщили, что вирус обнаружили у индийского студента из южного штата Керала, который проходил обучение в университете китайского города Ухань. На данный момент заболевший находится в госпитале. Его состояние оценивается врачами как стабильное.   Сегодня также стало известно, что первый […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика