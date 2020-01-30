Грета Тунберг зарегистрирует бренд, чтобы защитить свое имя

Грета Тунберг станет брендом: несовершеннолетняя экоактивистка подала заявку на регистрацию товарного знака своего имени и названия международного движения школьников. По словам девушки, часто ее имя используют неправомерно, особенно в коммерческих целях.
О своих планах Тунберг рассказала в Instagram.
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"К сожалению, все еще есть люди, которые пытаются говорить от моего имени и называют себя моими представителями, чтобы пообщаться с высокопоставленными персонами, политиками, СМИ и артистами", – написала она.
Тунберг призвала подписчиков "быть предельно осторожными", когда к ним кто-то обращается от ее имени.
Шведская активистка приобрела широкую известность за последний год благодаря тому, что прогуливала школу, проводя экологические акции. Она выступала в ООН, на международных саммитах и даже была номинирована на Нобелевскую премию мира.
Ранее 30 января сообщалось о розыгрыше российских пранкеров Вована и Лексуса, которые от имени Греты Тунберг позвонили актеру Хоакину Фениксу, исполнившему главную роль в фильме "Джокер". Перед этим они от имени активистки пообщались с членом американского Конгресса Максин Уотерс.
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