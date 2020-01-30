Отчет генпрокурора предложили сделать конституционной обязанностью

Ежегодный отчет генерального прокурора должен стать конституционной нормой, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Мы обязанность (генерального) прокурора предоставлять отчет ежегодный тоже переведем на уровень конституционной нормы. Мы эту поправку уже сформулировали, мы в ближайшие дни ее внесем… У нас есть новый генеральный прокурор, и я уверен, что он тоже нас поддержит. Мы именно на конституционный уровень его обязанность предоставлять отчет переведем», – сказал Клишас, передает РИА «Новости».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поручила Клишасу сформулировать соответствующую поправку. «Я двумя руками поддерживаю предложение сделать такой ежегодный отчет в Совете Федерации конституционной обязанностью генпрокурора. Мы сформулируем поручение оформить поправку от Совета Федерации и внести в Госдуму ко второму чтению закона», – сообщила Матвиенко.

Она подчеркнула, что доклад генпрокурора – это не рядовой отчет, а документ, представляющий полную информацию о состоянии дел с защитой конституционных прав граждан и проблемах в этой области.

В Генпрокуратуре также сообщили, что глава ведомства Игорь Краснов «полностью поддерживает инициативу Совета Федерации о закреплении в Конституции РФ обязанности генерального прокурора представлять верхней палате парламента ежегодный доклад о деятельности надзорного ведомства по укреплению правопорядка», передает ТАСС.

Традиция ежегодного доклада генпрокурора в Совете Федерации о состоянии законности и правопорядка в стране за прошедший год существует уже давно и никогда не нарушалась, однако в конституции такой нормы нет.

Кроме того, с учетом поэтапности вступления в силу закона о поправке к Конституции Клишас предложил принять специальное постановление Совета Федерации, чтобы урегулировать все вопросы, связанные с рассмотрением в верхней палате данного закона.

Матвиенко также поддержала предложение и поручила комитетам по конституционному законодательству и госстроительству и по регламенту оперативно отработать это постановление. «Мы могли бы его принять 12 февраля», – сказала спикер Совфеда.

Она также призвала сенаторов в рамках региональной недели провести встречи с населением, руководством регионов и местными органами власти и разъяснить уже представленные поправки в конституцию, а также выслушать мнение граждан, чтобы сформулировать предложения ко второму чтению закона.

Ранее сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников сообщил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству проведет первое заседание по поправкам в среду, 5 февраля. «Комитет договорился, что будет уже со следующей недели обобщать поправки. И мы первое заседание по официальным поправкам, которые внесены, проведем в среду в 16.30», – сказал Крашенинников.

Также в четверг сообщалось, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию займется решением вопросов по пяти направлениям.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

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Последнее: Ежегодный отчет генерального прокурора должен стать конституционной нормой, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Мы обязанность (генерального) прокурора предоставлять отчет ежегодный тоже переведем на уровень конституционной нормы. Мы эту поправку уже сформулировали, мы в ближайшие дни ее внесем… У нас есть новый […]