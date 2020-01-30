Медведчук назвал провалом для Украины поездку Зеленского в Давос

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум в Давосе оказалась провалом для страны. Он отметил, что вина за это лежит на команде главы государства.

«Сейчас уже можно подвести итоги форума и сделать неутешительный вывод о том, что «свита проиграла короля» вчистую. Скандалы, связанные с окружением Зеленского, затмили выступление президента», – сказано в заявлении Медведчука на сайте партии.

Он отметил, что команда президента подготовила ему «совершенно провальную для экономического форума повестку дня, сформированную без какого-либо понимания положения Украины в мире и ключевых мировых тенденций».

Медведчук подчеркнул, что вместо обсуждения экономических проектов Зеленский рассказывал потенциальным инвесторам «хорошо им известные факты о конфликте с Россией», «презентовал невнятные рассуждения о «новой нормальности», строил воздушные замки, говоря о включении Украины в ЕС».

Политик также раскритиковал заявление украинского лидера об «особых условиях» для инвесторов в случае крупных инвестиций в страну (более 10-100 млн долларов).

«Какой помощник, служба или эксперт посоветовал Зеленскому с трибуны Давосского форума фактически признать, что на Украине без специально назначенного посредника (то есть «крыши» или смотрящего от власти) с государством работать не выйдет?», – сообщил политик и подчеркнул, что инвесторы ждут не специальных, а равных условий работы в стране.

Кроме того, Медведчук отметил и высказывание премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинский оператор железных дорог «Укрзализныця» будет передан в управление германской компании Deutsche Bahn на 10 лет. Позже украинским чиновникам и самому премьеру пришлось пояснять, что речь идет не о передаче в управление, а лишь о консультативной помощи.

«Путаница, которая возникла после этого заявления, служит лучшей демонстрацией нескоординированности действий и ограниченности тех, кто этим занимается», – сообщил Медведчук.

Ранее о провале Зеленского в Давосе заявили в Израиле. При этом сам Зеленский после форума заявил, что Киев имеет поддержку со стороны инвесторов, которые «верят» нынешним украинским властям.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с украинской железной дорогой.





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