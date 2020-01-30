Вспышка коронавируса в Китае ударит по производственному сектору

Вспышка коронавируса в Китае ударит по производственному сектору

30.01.2020, 13:44, Новости дня

Меры, принимаемые в Китае для сдерживания вспышки коронавируса, могут вызвать перебои с поставками и ударить по производственному сектору, предупредил директор по инвестициям REYL Singapore Дэрил Лью.

"Решительные действия, предпринятые правительством Китая, чтобы в основном задержать возвращение работников на рабочие места, определенно приведут к некоторым перебоям в поставках", — сообщил Льу CNBC.

Правительство Китая продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля в попытке сдержать распространение вируса.

По последним данным, зафиксировано более 7,7 тыс. случаев заражения новым вирусом. Число летальных исходов выросло до 170.

По меньшей мере три провинции объявили, что предприятиям, за исключением некоторых важнейших отраслей, запрещено возобновлять работу до 10 февраля. В провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки коронавируса, возобновление работы предприятий было отложено как минимум до 14 февраля.

Остается "большой вопрос" относительно того, как долго могут продолжаться перебои, отметил Лью.

Длительная приостановка работы предприятий может повлиять на экспорт и глобальные цепочки поставок, замедлив производственную активность по всему миру.

Один из ведущих мировых экспертов по Азии, старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч ранее предупредил, что вспышка коронавируса может нанести серьезный ущерб мировой экономике.

"Большие потрясения для слабых экономик, которые не имеют подушек безопасности, чтобы противостоять им, могут привести к неожиданным рецессиям", — сказал CNBC Роуч, бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia.

Источник: Вести



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