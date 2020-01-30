В бухте Новороссийска покраснело Черное море

У побережья Новороссийска внезапно окрасились в красно-бурый цвет воды Черного моря. Видео опубликовало издание "Наша газета. Новороссийск".

В Новороссийском учебном и научно-исследовательском биологическом центре в комментарии РИА Новости предположили, что покраснеть вода могла из-за цветения водорослей, вызванного теплой погодой. Однако точную причину можно будет установить только после исследования проб.

При этом предположение обеспокоенных местных жителей о том, что изменение цвета морской воды может быть связано с выпуском фенола, ученые всерьез не рассматривают, поскольку никаких химических производств в городе нет.

Кроме того, в этом случае берег моря был бы усеян телами погибших морских обитателей, но этого нет.

В новороссийском биоцентре также сообщили, что им уже звонил инспектор Росприроднадзора, и уже намечен план совместных действий – в частности, отбор и исследование проб воды.

Источник: Вести

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