Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек

Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек

30.01.2020, 13:43, Новости дня

Троих жителей Свердловской области арестовали по подозрению в хищении свыше 2,6 миллиона долларов из банковских ячеек в различных регионах страны. Открывали их они с помощью дубликатов ключей, которые сами и изготавливали, заявил официальный представитель МВД Ирина Волк.

 

По версии следователей, злоумышленники, используя поддельные документы, арендовали на короткий срок несколько ячеек, но как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина делали слепки ключей, а потом изготавливали их дубликаты. Именно с ними они периодически наведывались в банк и опустошали чужие ячейки.

По меньшей мере два похода в банк оказались успешными — добычей группы слесарей стали 2,6 миллиона долларов. Задержали подозреваемых в Москве и Екатеринбурге, во время обысков у них изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более 1 миллиона рублей.

Подозреваемым грозит до 10 лет в колонии по статье "Кража в особо крупном размере", суда они будут дожидаться в изоляторе.

Источник: Вести



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