В Ирландии отец обнаружил дома трупы троих детей, отравленных матерью

В Ирландии расследуют обстоятельства смерти троих детей. Как передает ирландское издание Independent, их отец Эндрю Макгинли, вернувшись с работы, увидел медиков, которые оказывают помощь его жене, а когда зашел домой, нашел там трупы детей.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что дети – девятилетний Конор, семилетний Дарра и трехлетняя Карла – умерли насильственной смертью. Точную причину должна установить экспертиза.
Инцидент произошел еще 24 января. Впоследствии была задержана мать семейства – ее подозревают в убийстве детей, передает The Irish Times. Предполагается, что женщина их отравила. Сообщается, что отец детей, вернувшись домой, нашел записку: "Не ходи наверх, звони в службу спасения". Впоследствии он нашел тела двоих детей на втором этаже дома.
Семья Макгинли жила в пригороде Дублина, куда переехала не так давно. Для соседей происшествие стало шоком, однако местное сообщество сделало все возможное, чтобы поддержать убитого горем отца. В местной церкви прошла поминальная служба, где каждый из прихожан мог помолиться за погибших детей. Также соседи семьи принесли к дому Макгинли цветы и игрушки.
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