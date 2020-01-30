С химфака МГУ эвакуировали 800 человек из-за пожара

По меньшей мере 800 человек эвакуировали из здания химического факультета МГУ на Воробьевых горах после возгорания в системе вентиляции.

В результате инцидента никто не пострадал, площадь пожара составила всего два квадратных метра. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрощитовой.

Происшествие оказалось незначительным, однако из здания эвакуировали свыше 800 человек, которые около 20 минут дожидались у порога, когда спасатели справятся с огнем.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ежегодный отчет генерального прокурора должен стать конституционной нормой, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Мы обязанность (генерального) прокурора предоставлять отчет ежегодный тоже переведем на уровень конституционной нормы. Мы эту поправку уже сформулировали, мы в ближайшие дни ее внесем… У нас есть новый […]