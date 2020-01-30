С химфака МГУ эвакуировали 800 человек из-за пожара

С химфака МГУ эвакуировали 800 человек из-за пожара

30.01.2020, 13:43, Новости дня

По меньшей мере 800 человек эвакуировали из здания химического факультета МГУ на Воробьевых горах после возгорания в системе вентиляции.

 

В результате инцидента никто не пострадал, площадь пожара составила всего два квадратных метра. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрощитовой.

Происшествие оказалось незначительным, однако из здания эвакуировали свыше 800 человек, которые около 20 минут дожидались у порога, когда спасатели справятся с огнем.

Источник: Вести



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